Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı. Mesajında Türkiye’nin Millî Mücadele döneminde ortaya koyduğu birlik ve beraberliğe dikkat çeken Erdoğan, ülkenin güçlü bir geleceğe doğru ilerlediğini ifade etti.

Erdoğan’dan Millî Mücadele vurgusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Millî Mücadele’nin tarihsel önemine değinen Erdoğan, milletin en zor şartlarda dahi birlik içinde büyük başarılara imza atabileceğini belirtti.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Gazi Mustafa Kemal önderliğinde yürüttüğümüz Milli Mücadele, birlik ve beraberlik içinde kenetlenen bir milletin en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğini bütün göstermiştir.”

“Güçlü bir geleceğe doğru ilerliyoruz”

Türkiye’nin teknoloji, savunma, enerji ve üretim alanlarındaki gelişimine de değinen Erdoğan, ülkenin kendi teknolojisini geliştirdiğini, savunma kabiliyetlerini artırdığını ve enerji arz güvenliğini güçlendirdiğini kaydetti.

Üretim kapasitesindeki büyümeye de işaret eden Erdoğan, Türkiye’nin güçlü bir geleceğe doğru ilerlediğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Kendi teknolojisini geliştiren, savunma alanındaki kabiliyetlerini artıran, enerji arz güvenliğini güçlendiren ve üretim kapasitesini büyüten ülkemiz güçlü bir geleceğe doğru ilerlemektedir.”