Kaza, bugün saat 18.40'ta Oltu Çevre Yolu'nda yaşandı. B. Ş. idaresindeki 25 AFF 954 plakalı hafif ticari araç, şoförünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Karşı şeridin bariyerlerini aşan araç, yaklaşık 22 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi'ndeki bir evin bahçe duvarına çarpıp durabildi.
Meydana gelen kazada, araçtaki 4 kişiden Kerim Can Aydın (21) olay yerinde yaşamını yitirdi. Şoför B. Ş. (21) ile E. A. B. (15) ve Z. N. A. (17) ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra 3 kişi Oltu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan E. A. B., daha sonra ambulansla Erzurum'a sevk edildi.
Kazayla alakalı inceleme başlatıldı. (DHA)