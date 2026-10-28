İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta yeni nesil organize suç örgütleri olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadelede iki ülke arasındaki iş birliği ve aranan kişilerin Türkiye’ye iadesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Çiftçi, görüşmeye ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftçi, 1 Eylül’de Gürcistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından iade ve sınır dışı süreçlerinin hız kazandığını belirtti.

Gürcistan’dan son bir yılda 548 kişi getirildi

İade ve sınır dışı süreçlerine ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, 1 Eylül’deki ziyaretinden bu yana 80 kişinin, son bir yılda ise toplam 548 kişinin Gürcistan’dan Türkiye’ye getirildiğini bildirdi.

Çiftçi, iş birliği dolayısıyla Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazashvili’ye teşekkür etti.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında üçlü görüşme yapılacak

Bakan Çiftçi, 10 Aralık’ta Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov’un da katılımıyla üçlü görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı. Çiftçi, söz konusu görüşmenin bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Sınır aşan suçlarla mücadelede kararlılık mesajı veren Çiftçi, suç örgütü elebaşlarına ve aranan firarilere sınır ötesinde de barınma alanı bırakmamakta kararlı olduklarını belirtti.