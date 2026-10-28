Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ yatırımcılarının tazmin edilmesine ilişkin sürecin ayrıntılarını duyurdu.

YTM’nin açıklamasına göre, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 27 Ekim 2026 tarihli ve 2026/77 sayılı bülteninde, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin tüm faaliyet izinleri ile yetki belgesinin iptal edilmesine, yatırımcılarının tazmin edilmesine ve aracı kurumun tedrici tasfiyesine karar verildiği bildirildi.

Tera Yatırım’ın tasfiye sürecini YTM yürütecek

27 Ekim 2026 tarihinden itibaren Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin yasal organlarının görev ve yetkileri, tasfiye işlemleri tamamlanıncaya kadar YTM tarafından yerine getirilecek.

Tazmin süreci, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerle bağlantılı olarak aracı kurum tarafından yatırımcılar adına saklanan ya da yönetilen nakit ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepleri kapsayacak.

Tazmin ödemeleri 3 ay içinde yapılacak

YTM, aracı kurumun yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle alacaklı olan yatırımcıları ve alacak miktarlarını gösteren alacaklılar cetvelini hazırlayacak. Cetvel, nakit ödemeler ve sermaye piyasası araçlarının teslimine esas oluşturacak.

Alacaklılar, ilan edilen cetvelde kendi alacaklarına ilişkin bilgilere, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilecek. Cetvelde yer almayan alacaklara ilişkin başvuru usulleri de ayrıca duyurulacak.

Tazmin kapsamındaki ödemeler, alacaklılar cetvelinin ilan edildiği tarihi takip eden 3 ay içinde gerçekleştirilecek. Zorunlu hallerde SPK’nin onayıyla bu süre en fazla 3 ay daha uzatılabilecek.

Nakit alacaklara faiz uygulanmayacak

YTM’nin duyurusunda, tazmin kararının alındığı tarih ile yatırımcılara ödemenin yapıldığı tarih arasında geçen süre için nakit alacaklara faiz uygulanmayacağı belirtildi.

Başvuru formlarını belirlenen esaslara uygun şekilde iletmeyen yatırımcılara ise formdaki eksiklikler giderilinceye kadar ödeme yapılmayacak.

Yatırımcılar, tazmin sürecine ilişkin duyurulara ve başvuru koşullarına Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin www.ytm.gov.tradresinden ulaşabilecek.