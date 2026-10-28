Ankara’nın Polatlı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet’e Saygı Yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan etkinliğe Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay’ın yanı sıra oda ve dernek başkanları, Kent Konseyi temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, ilçe sokaklarında yürüyerek Şehitlik Anıtı’na ulaştı. Yürüyüş boyunca vatandaşlar, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü birlikte kutladı.
Şehitlik Anıtı’nda dev Türk bayrağı açıldı
Cumhuriyet’e Saygı Yürüyüşü’nün ardından Şehitlik Anıtı’nda Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla dev Türk bayrağı açıldı.
Program, Şehitlik Anıtı’nda gerçekleştirilen seymen gösterileriyle sona erdi. Polatlı’daki etkinlikte vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Türk bayrakları eşliğinde yaşadı.