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24 ilçede beklenti sürüyor: Polatlı il mi oluyor?

Cumhuriyet’e Saygı Yürüyüşü’nün ardından Şehitlik Anıtı’nda Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla dev Türk bayrağı açıldı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet’e Saygı Yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan etkinliğe Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay’ın yanı sıra oda ve dernek başkanları, Kent Konseyi temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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