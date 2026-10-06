Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), Polatlı'nın 4 mahallesinde sulama kooperatifleriyle birlikte yürüttüğü tarımsal sulama iletim hattı yenileme çalışmasında sona gelindi. Yaklaşık 5,8 kilometrelik hattın yenilendiği çalışmada 427 yeni sulama borusu kullanılırken, altyapı için 10 milyon TL'nin üzerinde kaynak aktarıldı.

ABB tarafından Polatlı'nın Basri, Beşköprü, Eskikarsak ve Kocahacılı mahallelerinde sulama kooperatifleriyle iş birliği içinde yürütülen çalışmada eski ve yıpranmış sulama hatları yenileniyor.

5,8 kilometrelik hat yenilendi

Su kaçakları ve hatlardaki patlakların önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada yaklaşık 5,8 kilometrelik iletim hattı yenilendi.

Çalışmalar kapsamında 160, 200, 2280, 450, 500 ve 630 milimetre çaplarında toplam 427 basınca dayanıklı sulama borusu kullanıldı.

Altyapı çalışmaları için 10 milyon TL'nin üzerinde kaynak aktarılırken, yenileme çalışmalarında kazı ve montaj desteği ABB tarafından karşılandı.

Su kayıplarının azaltılması hedefleniyor

Yenilenen hatlarla birlikte sulama sistemlerinde yaşanan su kaçakları ve basınç kayıplarının azaltılması hedefleniyor.