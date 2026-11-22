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Yapılan çalışma sonucunda, “konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. gözaltına alındı.

↵Kırıkkale'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firariyi yakaladı.

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