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↵Kırıkkale'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firariyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında firari hükümlü E.G.'nin izini sürdü.
Yapılan çalışma sonucunda, “konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA