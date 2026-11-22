İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 6 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangında daire kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Evini kaybeden daire sakini Hanife Uyanık, maddi durumunun iyi olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Küçükçekmece'de dairede yangın çıktı

Yangın, saat 08.20 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Mimarbaşı Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın kısa sürede daireyi sardı. Duman ve alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede büyük çapta hasar meydana gelirken ev kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Yangında evini kaybeden kadın yetkililerden yardım istedi

Yangın sırasında evinde uyuduğunu belirten daire sakini Hanife Uyanık, çatırtı sesleriyle uyandığını ve alevlerin daireyi sardığını söyledi.

Yangın anında hızla giyinerek dışarı çıktığını anlatan Uyanık, yaşadığı maddi kayıp nedeniyle zor durumda olduğunu ifade etti.

Uyanık, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Elektrik kaynaklı yangın çıkmış. Uyuyordum, çatırtı sesine uyandım. Uyandığımda her taraf alev almıştı zaten. Üstümü giyip dışarı çıktım. Zararımız var, üzgünüm. Düşünecek halde değilim, çok kötü durumdayım. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum. Maddi durumum iyi değil, evim de yandı, sıfıra düştüm. Başka hiçbir gelirim yok."

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.