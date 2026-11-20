20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısına katılan çocuklar, Türkiye, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıdı. Çocuklar adına açıklamayı okuyan Suriyeli 8. sınıf öğrencisi Jana Şemma, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında çocukların evlerini ve yakınlarını kaybettiğini söyledi.

“Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun”

Gazze’deki çocukların temiz suya, gıdaya ve güvenli barınma alanlarına ihtiyaç duyduğunu belirten Şemma, son selin de çadırlarda kalan ailelerin yaşam koşullarını ağırlaştırdığını ifade etti. Şemma, İsrail’e insani yardımların Gazze’ye ulaşmasına izin vermesi çağrısında bulundu.

Gazze’nin yanı sıra Sudan, Yemen, Lübnan, Ukrayna ve Doğu Türkistan’daki çocukların yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Şemma, “Sadece bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karnının doymasını ve tıpkı bizim gibi korkmadan gülebilmelerini istiyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun” dedi.

İHH’dan uluslararası kuruluşlara çağrı

İHH Kadın İstanbul İl Başkanı Mürşide Yakaryılmaz, Birleşmiş Milletlerin 20 Kasım 1989’da kabul ettiği Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi hatırlattı. Yakaryılmaz, İHH’nın açıklamasına göre Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de İsrail saldırılarında yaklaşık 22 bin çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Sudan ve Yemen’de de çocukların açlık, yerinden edilme ve temel hizmetlere erişim sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yakaryılmaz, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara çatışma bölgelerinde çocukların korunması, saldırıların durdurulması ve insani yardımların güvenli ve kesintisiz biçimde ulaştırılması için harekete geçme çağrısı yaptı.