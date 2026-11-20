Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe eklenen yeni maddeye göre, belediye başkanlığının veya başkan vekilliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yapılacak seçim için vali tarafından 10 gün içinde oylama toplantısı kararlaştırılacak. Adaylık başvuruları, ilk birleşimin ilk oturumunda meclis başkanlık divanına bildirilecek. İlk oturumun ardından adaylık başvurusu yapılamayacak, ancak adaylar her oylama oturumu öncesinde adaylıktan çekilebilecek.

Seçimlerin gizli oyla yapılması kararlaştırılırken, oy pusulalarında adayların ad ve soyadları alfabetik sırayla yer alacak. Meclis üyeleri, tercih ettikleri adayın bulunduğu alana tercih mührü basarak oylarını kapalı kabinlerde kullanacak ve zarfları şeffaf sandığa atacak.

Yapılan düzenlemeye göre, seçim sürecinin yönetimi ve düzeninden meclis başkanlık divanı sorumlu olacak. Aday olan meclis üyeleri oylamaya katılabilecek ancak seçimin yapıldığı oturumları yönetemeyecek ve başkanlık divanında görev alamayacak. Siyasi parti grupları ile bağımsız üyeler adına talep edilmesi halinde birer gözlemci de seçim sürecinde görev alabilecek.

Öte yandan, mühürsüz veya üzerinde tanıtıcı işaret bulunan oy pusulaları ile birden fazla adaya tercih mührü basılan pusulalar geçersiz sayılacak. Sandıktan oy kullanan üye sayısından fazla mühürlü zarf çıkması halinde ise ilgili turun seçimi, zarflar açılmadan yenilenecek.

Kullanılan oy pusulaları ve zarflar, nihai seçim sonucunun açıklanmasının ardından mühürlenerek dava açma süresinin sonuna veya dava açılması halinde karar kesinleşinceye kadar saklanacak. Yönetmelik, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.