Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'da önemli bir aşama geride bırakıldı. Kabul testlerinin tamamlanmasının ardından ilk 3 KIZILELMA'nın güvenlik güçlerine teslim edildiği bildirildi. Böylece KIZILELMA, envantere giren ilk insansız savaş uçağı oldu.
KIZILELMA’nın kabul testleri tamamlandı
Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın kabul testleri tamamlandı. Test sürecinin başarıyla sonuçlanmasının ardından ilk etapta 3 adet KIZILELMA güvenlik güçlerinin envanterine teslim edildi.
Gerçekleştirilen teslimatla birlikte KIZILELMA, operasyonel olarak envantere alınan ilk insansız savaş uçağı olma özelliği kazandı.
KIZILELMA’nın hava muharebelerinde rol üstlenmesi hedefleniyor
Baykar'ın insansız hava aracı projeleri kapsamında geliştirdiği KIZILELMA'nın, geleceğin hava muharebe konseptinde önemli bir görev üstlenmesi hedefleniyor.
Milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağının envantere girmesi, Türkiye'nin insansız hava sistemleri alanındaki çalışmalarında önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.