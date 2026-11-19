Etimesgut Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir kent oluşturmak amacıyla ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cadde ve sokaklardan parklara, ibadethanelerden ortak kullanım alanlarına kadar birçok noktada görev yapan belediye ekipleri, kapsamlı temizlik faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Etimesgut’un cadde ve sokaklarında temizlik mesaisi

Etimesgut Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarını günlük hizmet programı doğrultusunda sürdürüyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar, kaldırımlar, parklar, yeşil alanlar ve vatandaşların ortak kullanımına açık alanlar düzenli olarak temizleniyor.

Belediye ekipleri, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği çalışmalarla çevre temizliğinin korunmasını ve kent düzeninin sağlanmasını hedefliyor.

İbadethanelerde de düzenli temizlik yapılıyor

Etimesgut Belediyesi tarafından yürütülen temizlik faaliyetlerinde ibadethaneler de öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Ekipler, camilerin iç mekânlarında, halılarında, merdivenlerinde ve ortak kullanım alanlarında düzenli temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediyeye ait temizlik araçları ve sahada görev yapan personelin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar, ilçe genelinde kesintisiz şekilde devam ediyor.

Etimesgut Belediyesi, cadde ve sokaklardan yeşil alanlara kadar geniş bir alanda sürdürdüğü temizlik hizmetleriyle daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Etimesgut için çalışmalarını sürdürüyor.