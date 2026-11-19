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Şirketin açıklamasına göre, Anthropic’in A sınıfı hisselerinin 19 Kasım 2026’da Nasdaq Global Select Market’te ANT koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Borsa güne nasıl başladı?

Anthropic, bu tutarla SpaceX’in haziran ayında 75 milyar dolarlık halka arzla kırdığı rekoru geride bıraktı.

ABD merkezli yapay zekâ şirketi Anthropic, halka arz kapsamında 980 milyon hisseyi 83 dolardan satışa sundu. Daha önce hisse başına 70 ila 78 dolar olarak açıklanan fiyat aralığının üzerine çıkan şirketin halka arz büyüklüğü 81,34 milyar dolara ulaştı.

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