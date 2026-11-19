Şuhut'a bağlı Akyuva köyünde bugün öğle saatlerinde M.Ç., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen eniştesi Ümit Çakal ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından tabancayla Ümit Çakal'ı vuran M.Ç., daha sonra aynı silahla kendisine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Ümit Çakal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.Ç. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.