Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Aynı soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Çağdaş Can Elmalı da bugün gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişi ise haklarında uygulanan adli kontrol tedbiriyleserbest bırakıldı.
Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Çağdaş Can Elmalı, aynı dosya kapsamında bugün gözaltına alındı.
Muhabir: Haber Merkezi