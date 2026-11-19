Türkiye’de mühendislerin çalışma koşulları ve ekonomik hakları yeniden tartışmaya açıldı. Sosyal medyada paylaşılan mesajda, mühendislerin ülkenin stratejik altyapısındaki kritik rolüne dikkat çekilerek yaşadıkları ekonomik sorunlara tepki gösterildi.
“Stratejik İşleri Yapan Teknik Personelin Yoksulluk Çekmesi Utançtır”
Paylaşımda, olası bir savaş durumunda barajların ve köprülerin ülke güvenliği açısından hayati önem taşıdığına işaret edildi. Bu tür stratejik projeleri hayata geçiren teknik personelin ekonomik açıdan zor durumda kalmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Mühendislerin emeğinin ve mesleki sorumluluklarının karşılığını alması gerektiğine dikkat çekilen mesajda, “Bu stratejik işleri yapan teknik personelin yoksulluk çekmesi utançtır” ifadeleri kullanıldı.
1938 Tarihli Meslek Kanunu İçin Değişiklik Çağrısı
Paylaşımda, mühendislerin mesleki haklarının iyileştirilmesi için 1938 tarihli meslek kanununun değiştirilmesi gerektiği savunuldu.
#TürkMühendisiYokSayılıyor etiketiyle gündeme taşınan çağrı, mühendislerin ekonomik koşulları, mesleki itibarları ve özlük haklarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.