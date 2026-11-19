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#TürkMühendisiYokSayılıyor etiketiyle gündeme taşınan çağrı, mühendislerin ekonomik koşulları, mesleki itibarları ve özlük haklarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Mühendislerin emeğinin ve mesleki sorumluluklarının karşılığını alması gerektiğine dikkat çekilen mesajda, “Bu stratejik işleri yapan teknik personelin yoksulluk çekmesi utançtır” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, olası bir savaş durumunda barajların ve köprülerin ülke güvenliği açısından hayati önem taşıdığına işaret edildi. Bu tür stratejik projeleri hayata geçiren teknik personelin ekonomik açıdan zor durumda kalmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Türkiye’de mühendislerin çalışma koşulları ve ekonomik hakları yeniden tartışmaya açıldı. Sosyal medyada paylaşılan mesajda, mühendislerin ülkenin stratejik altyapısındaki kritik rolüne dikkat çekilerek yaşadıkları ekonomik sorunlara tepki gösterildi.

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