Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında kritik bir Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Mavi Bölge'deki Boğaziçi Salonu'nda 100'den fazla ülkeden bakanın katılımıyla yapılan ve yaklaşık 4 saat süren toplantıda, nihai "örtü karar" müzakereleri öncesinde uzlaşı zemini arandı.

Katılımcı Ülkelere Üç Temel Soru ve Ortak Zemin Çağrısı

Zirvenin somut ve uygulanabilir bir yol haritası ortaya koyması için diyaloğun önemine dikkat çeken Bakan Kurum, ülkelerin kalkınma öncelikleri ile ulusal koşullarının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. 1,5 derece hedefini ulaşılabilir tutmak için finansman, teknoloji ve kapasite geliştirme imkanlarının gerçek ihtiyaçlarla buluşması gerektiğini vurgulayan Kurum, bakanlardan hangi adımı atabilecekleri, bu adım için neye ihtiyaç duydukları ve başka bir heyetin hangi önerisine destek verebilecekleri yönündeki üç temel başlıkta açık değerlendirmeler yapmalarını istedi. Ülkelerin sadece kendi pozisyonlarını tekrarlamak yerine ortak hareket edilebilecek alanlara odaklanması gerektiğini ifade eden Kurum, bir ülkenin ihtiyacının başka bir ülkenin destek sunmaya hazır olduğu alanla örtüşebileceğine işaret etti.

Örtü Karar Taslağı ve Finansman Beklentileri

Nihai karar oturumu öncesinde gerçekleştirilen toplantıdan çıkan görüşlerin haftanın kalanındaki Başkanlık istişarelerine ışık tutacağını belirten Murat Kurum, örtü karar taslağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktardı. Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefine sadık kalarak uygulamayı öne çıkarma noktasında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin aslında uzlaşı içerisinde olduğunu kaydeden Kurum, temel meselenin ülkelerin kalkınma öncelikleri olduğunu dile getirdi. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin finansman konusundaki beklentilerini karşılayabilecek ifadeler üzerinde mutabakata varmak istediklerini söyleyen Kurum, yeni taahhütlerden ziyade mevcut taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik kararlı ifadeler duymayı arzuladıklarını belirtti.

"Antalya'dan Güçlü Uygulama Kararları Çıkarmak İstiyoruz"

Divan toplantısında dile getirilen hiçbir görüşün salonda kalmayacağını ve müzakere süreçleri ile örtü karar metnine somut hedefler olarak yansıtılacağını vurgulayan Kurum, başarı ölçüsünün sahada oluşturulacak gerçek değişim olduğunu ifade etti. Türkiye olarak COP31 başkanlığı sorumluluğunu Avustralya ile birlikte üstlendiklerini hatırlatan Kurum, süreci izleyen değil uzlaşının zeminini inşa eden bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, Antalya'dan geleceğe yön veren güçlü uygulama kararları çıkarmakta kararlı olduklarını sözlerine ekledi.