Oyun dünyasının uzun süredir beklediği Grand Theft Auto VI (GTA VI), bu gece saat 00.00 itibarıyla Türkiye'deki oyuncular için erişime açıldı.

25 Haziran 2026'da ön siparişe açılan yapım, çıkış öncesinde dünya genelinde 15 milyon ön sipariş satışına ulaşarak kırılması güç bir ticari başarı elde etti. İlk olarak Yeni Zelanda'da oynanabilir hale gelen oyun için paylaşılan 150 incelemenin ardından GTA VI, Metacritic'te 100 üzerinden 99 puan alarak "Tüm Zamanların En İyi Oyunları" listesinde zirveye yerleşti.

BİLGİSAYAR SÜRÜMÜ NE ZAMAN?

PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için satışa sunulan GTA VI'nın henüz bir bilgisayar sürümü bulunmuyor. Sektör kulislerinde ve oyun medyasında yer alan iddialara göre PC versiyonunun en geç 2027 yılının ikinci çeyreğinde oyuncularla buluşması bekleniyor.