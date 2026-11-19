Altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik aşağı yönlü devam ediyor. Güvenli yatırım araçları arasında görülen altında peş peşe gelen kayıplar, birikimini altın üzerinden değerlendiren vatandaşların dikkatini yeniden piyasalara çevirdi.

Küresel piyasalarda ons altının 3 bin 700 dolar seviyelerine kadar gerilemesiyle birlikte düşüşün boyutu da arttı. Değerli metal, sekiz işlem gününde yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. Böylece ons altın Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Altındaki düşüşün arkasında ne var?

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, altın fiyatlarının yönünü etkileyen gelişmelerin başında geliyor. Fed'in ekim ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda enflasyonla mücadele kapsamında yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceğine yönelik değerlendirmeler yer aldı.

Faizlerin yükselmesi ihtimalinin güçlenmesi, yatırımcıların altına olan talebini etkilerken doların değer kazanması ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de satış baskısını artırdı.

19 Kasım 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki gerilemenin ardından vatandaşlar gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının güncel değerlerini araştırmaya başladı.

19 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde açıklanan satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.030 TL

Çeyrek altın: 10.025 TL

Yarım altın: 20.045 TL

Tam altın: 40.570 TL

Cumhuriyet altını: 39.942 TL

Gremse altın: 101.736 TL

Ons altın: 3.726 dolar

Altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin devam edip etmeyeceği merak edilirken, piyasaların gözü ABD'den gelecek ekonomik verilerde ve Fed'in faiz politikasına ilişkin yeni mesajlarda. Altın almayı veya elindeki altını bozdurmayı düşünen vatandaşlar ise fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.