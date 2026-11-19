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Bugün öğle vakti, Ahmet Buğra Söyler ve Abdullah Öztaş, Hasan Paşa İmaret Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Seyyid Mahmut Hayrani Mezarlığı'nda; Ali Osman Altunbay ise Kozağaç Mahallesi mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Buğra Söyler ve arkadaşları Abdullah Öztaş ile Ali Osman Altunbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin araç altından çıkardığı 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün 09.00 sıralarında, Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Kuaförlük yapan Ahmet Buğra Söyler'in kontrolünü yitirdiği 42 AYZ 503 plakalı otomobil, yoldan çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikten menfezin önüne uçtu.

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