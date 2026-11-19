Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık, Öğretmenler Günü haftasına özel bir kampanya duyurdu. Eğitim camiasına yönelik hazırlanan kampanya kapsamında öğretmenler, tren yolculuklarında yüzde 50 indirim avantajından yararlanabilecek.

YHT biletlerinde de geçerli olacak

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamaya göre indirim, 24-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya kapsamında Yüksek Hızlı Tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde öğretmenlere standart tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak.

Öğretmenlere özel bir haftalık fırsat

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hayata geçirilen kampanyayla öğretmenlerin demiryoluyla daha uygun fiyatlarla seyahat etmesi hedefleniyor.

TCDD Taşımacılık, geleceğin yetişmesinde büyük emek harcayan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak eğitim camiasına teşekkür etti.