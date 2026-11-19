İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığı sırada rahatsızlanan ve tedavi gördüğü GATA Askeri Hastanesi'nde 23 Aralık 2011'de şehit olan Jandarma Er Aziz Öztürk, memleketi Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ilıca köyünde toprağa verildi. Aradan geçen 15 yılın ardından şehidin ailesi, kabrin bulunduğu bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle cenazenin Kocaeli'nin Gebze ilçesine nakledilmesi için başvuruda bulundu. Gerekli resmi izin ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından şehidin cenazesi, dün İkizdere'deki mezarından alındı.

Rize Sahil Camii'nde düzenlenen resmi uğurlama töreninin ardından uçakla İstanbul'a gönderilen şehit Jandarma Er Aziz Öztürk'ün cenazesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan alınarak Gebze'ye götürüldü. Şehidin cenazesi, bugün saat 14.00'te Gebze Mevlana Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi. Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

'AMACIMA ULAŞTIM, ŞEHİDİM DE ULAŞTI'

Şehidin annesi Fikriye Öztürk, oğlunun kabrinin bulunduğu bölgede heyelan riski olduğunu belirterek, nakil için yaklaşık bir yıl önce başvuruda bulunduklarını ve taleplerinin kabul edildiğini söyledi. Rize'nin İkizdere ilçesi Ilıca köyü Sırtlar Mahallesi'ndeki evlerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde oğlunu toprağa verdiklerini anlatan Öztürk, bölgede meydana gelen toprak kaymasının ardından evlerinin mühürlenerek boşaltıldığını ifade etti. Oğlunun mezarının bulunduğu bölgede de toprak kayması riski oluştuğunu belirten Öztürk, 'Evimizin 100 metre ilerisinde oğlumu defnetmiştik. Daha sonra bölgede toprak kayması meydana geldi ve evimiz mühürlenerek boşaltıldı. Oğlumun mezarı da evimize yaklaşık 100 metre mesafedeydi, orada da toprak kayması riski oluştuğu için naaşının yaşadığımız Gebze'ye nakledilmesini istedik' dedi.

Oğlunun kabrinin kendilerine yakın olmasını istediğini belirten Öztürk, nakil sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Allah devletimizden de milletimizden de razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Amacıma ulaştım, şehidim de ulaştı' diye konuştu.

Fikriye Öztürk, oğlunun şehitlik statüsünün tanınması için de hukuk mücadelesi verdiğini belirterek, avukatı aracılığıyla yürüttüğü sürecin 2024 yılında olumlu sonuçlanmasının kendisi için büyük önem taşıdığını dile getirdi.