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Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşma, Çelebi Çayırı'na kurulacak dev ekrandan takip edilebilecek.

12 Kasım 2026 Perşembe günü düzenlenecek etkinlikte maç heyecanı saat 20.00'de başlayacak. Millî birlik ve beraberlik atmosferinde gerçekleşecek organizasyona tüm vatandaşlar davet edildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, A Millî Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşma için dev ekran etkinliği düzenlenecek. Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek etkinlikte vatandaşlar, millî maçı Çelebi Çayırı'nda hep birlikte izleyerek ay-yıldızlı takıma destek verecek.

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