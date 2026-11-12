Yazar ve barış aktivisti Akif Manaf’a uluslararası alanda bir ödül daha verildi. Manaf, dünya barışına sunduğu katkılar nedeniyle Sırbistan merkezli Paleja Yayınevi tarafından Uluslararası Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Ödül Belgrad’da düzenlenen törenle verildi

Belgrad’da gerçekleştirilen ödül töreninde ödül, Paleja Yayınevi Direktörü Željko Mojsilović tarafından takdim edildi. Törene katılamayan Akif Manaf adına ödülü, Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü'nün Bosna Hersek Temsilcisi Darel Kapetanović aldı.

Törende konuşan Mojsilović, Manaf’ın “Barış Psikolojisi” kitabının yayımlanmasına katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yazarın barış çalışmalarına sunduğu katkılar nedeniyle ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Barış Psikolojisi yaklaşık 30 dilde yayımlandı

Akif Manaf’ın barış alanındaki çalışmalarının temelini oluşturan “Barış Psikolojisi” kitabı, Sırpçanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 dilde yayımlandı. Manaf, kitap çalışmasının yanı sıra küresel barış bilincini yaygınlaştırmayı amaçlayan farklı projelere de öncülük ediyor.

Bu projeler arasında “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi”, “Barış Sanatı Programı” ve “Sürdürülebilir Barış İçin Dünya Değişim Günü” yer alıyor.

Daha önce de çok sayıda ödüle layık görüldü

Barış alanındaki çalışmalarıyla daha önce de ulusal ve uluslararası ödüller alan Manaf’a, Fransa merkezli Uluslararası Barış Assosiasyonu tarafından 2025 International Peace Prize, İsveç’ten ise Global Peace Prize verilmişti.

Türkiye’de de Egeyön Barış Ödülü, Küresel Barış Ödülü, Yılın Barış İnsanı Ödülü ve Barış ve İnsan Hakları Ödülü gibi çok sayıda ödüle layık görülen Manaf, farklı ülkelerde sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelerek barış temalı etkinlikler düzenliyor.