Ankara’da sanatseverleri buluşturacak yeni bir resim sergisi kapılarını açmaya hazırlanıyor. Emin Antik Sanat Merkezi tarafından düzenlenen “Ustalardan Seçkiler” adlı sergide, birbirinden değerli sanatçıların eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te açılışı yapılacak sergide Abdurrahman Kaplan, Ahmet Yakupoğlu, Habip Aydoğdu, Hasan Pekmezci, Hayati Misman, Lütfü Günay, Muammer Durmuş, Muzaffer Akyol, Müşerref Köktürk, Nevzat Akoral, Nuri Abaç ve Şükran Pekmezci’nin eserleri yer alacak.
SERGİ ALTINDAĞ’DA SANATSEVERLERİ BEKLİYOR
Farklı sanatçıların eserlerini bir araya getiren sergi, sanatseverlere çeşitli üslupları ve sanatsal yaklaşımları bir arada görme fırsatı sunacak.
Emin Antik Sanat Merkezi’nde düzenlenecek sergi, Kale Mahallesi Atpazarı Sokak No:24 Altındağ/Ankara adresinde ziyaret edilebilecek.
Açılış tarihi: 7 Kasım 2026 Cumartesi
Açılış saati: 14.00
Adres: Kale Mahallesi Atpazarı Sokak No:24 Altındağ/Ankara