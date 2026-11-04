2027 memur zammı belli oluyor! İşte meslek meslek maaşlar

Savaş THY’yi durduramadı: 929 milyon dolarlık kâr!

Şanlıurfa’da aile katliamı: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin eğitim tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Harf İnkılabı

Farklı sanatçıların eserlerini bir araya getiren sergi, sanatseverlere çeşitli üslupları ve sanatsal yaklaşımları bir arada görme fırsatı sunacak.

7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te açılışı yapılacak sergide Abdurrahman Kaplan, Ahmet Yakupoğlu, Habip Aydoğdu, Hasan Pekmezci, Hayati Misman, Lütfü Günay, Muammer Durmuş, Muzaffer Akyol, Müşerref Köktürk, Nevzat Akoral, Nuri Abaç ve Şükran Pekmezci’nin eserleri yer alacak.

Ankara’da sanatseverleri buluşturacak yeni bir resim sergisi kapılarını açmaya hazırlanıyor. Emin Antik Sanat Merkezi tarafından düzenlenen “Ustalardan Seçkiler” adlı sergide, birbirinden değerli sanatçıların eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.