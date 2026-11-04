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Soruşturma kapsamında Sarıgül ailesinden başka isimler de tutuklanırken, dosyaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

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Emir Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 21 Ekim'de tutuklanmıştı.

Sözcü'nün haberine göre Sarıgül hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda Emir Sarıgül tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

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