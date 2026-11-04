Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar ve Barış Anneleri heyetini kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamında gerçekleştirilen görüşme basına kapalı yapıldı. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede Barış Anneleri heyeti, Türkiye'de kalıcı barışın sağlanması amacıyla ziyarette bulunduklarını ifade etti.

“Kürtler ve Türkler ağlamasın”

Görüşmede barışın sağlanmasına yönelik mesajlar veren Barış Anneleri heyeti, yaşanan acıların son bulması gerektiğine dikkat çekti.

Heyet, taleplerini, “Artık Kürtler ve Türkler ağlamasın, kan akmasın” sözleriyle dile getirdi.

Barış Anneleri'nin ziyareti, kalıcı barışın sağlanmasına yönelik siyasi temaslar kapsamında gerçekleşti.