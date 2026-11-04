Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Konyaspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Ligde bulundukları konumdan memnun olmadıklarını belirten Çakır, taraftar desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Konyaspor maçı hazırlıkları öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın son durumu, sakat futbolcular ve karşılaşmaya yönelik hedefleri hakkında bilgi veren Çakır, kırmızı-beyazlı ekibin daha iyi sonuçlar alabilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Teknik direktörün göreve gelişinin üzerinden 3 hafta geçtiğini hatırlatan Çakır, bu süreçte henüz puan alamadıklarını belirterek, "Samsunspor, bu haftadan itibaren güzel günler görecektir. Hocamız geçen hafta taktiksel bir değişikliğe gitti. Bu hafta nasıl bir tercih yapacağını bilmiyoruz, onu kendisi değerlendirecektir. İnşallah bu değişiklikleri sahaya yansıtacaktır. Buna inanıyoruz" dedi.

Samsunspor'da 3 futbolcu sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek

Takımdaki sakat oyuncuların son durumuna ilişkin de açıklama yapan Çakır, Emre Kılınç'ın sakatlığını atlattığını ve takımla antrenmanlara başladığını bildirdi. Çakır, oyuncunun cumartesi gününe kadar hazır olması halinde teknik heyet tarafından kadroda değerlendirilebileceğini söyledi.

Fatih Kaya ve Celil Yüksel'in ise sakatlıklarının devam ettiğini belirten Çakır, iki futbolcunun bu hafta forma giyemeyeceğini kaydetti.

"Konyaspor'u yenerek çıkış yakalamak istiyoruz"

Başakşehir karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Çakır, Konyaspor maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ligdeki konumlarından memnun olmadıklarını dile getiren Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğumuz yer, kesinlikle istemediğimiz bir konum. Mutlaka çıkış yapmamız gerekiyor. Konyaspor şu anda ligde bizim üstümüzde bulunan bir takım. Bu nedenle mutlaka galip gelmeliyiz. Başkanımız, yönetimimiz, teknik heyetimiz ve futbolcularımız olarak bunun bilincindeyiz. İnşallah taraftarlarımızın büyük desteğiyle cumartesi günü Konyaspor'u yenerek çıkış maçımızı kazanacağımıza inanıyoruz."

Takımın genç oyunculardan oluştuğuna dikkati çeken Çakır, sezonun ilk iki maçının ardından kadrodaki 4 futbolcunun ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Genç oyuncuların zamanla tecrübe kazanarak takıma katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Çakır, devre arasına kadar mümkün olduğunca fazla puan toplamayı hedeflediklerini ifade etti.

Çakır, devre arasında Başkan Yüksel Yıldırım'ın da belirttiği gibi takıma takviyeler yapılmasının planlandığını kaydederek, Samsunspor'un içinde bulunduğu durumdan kurtulacağını dile getirdi.

Samsunspor'dan taraftara bilet indirimi çağrısı

Konyaspor karşılaşmasında taraftar desteğinin önemine değinen Çakır, kale arkası tribün biletlerinin 55 liraya indirildiğini, diğer tribünlerde ise bilet fiyatlarının 355 lira olduğunu açıkladı.

Samsun'un bir spor ve futbol şehri olduğunu belirten Çakır, taraftarların tribünleri doldurarak takıma destek vermesini beklediklerini söyledi.

Taraftar desteğinin futbolculara moral vereceğini vurgulayan Çakır, "Taraftar, takım için büyük bir itici güç. İnşallah bu hafta stadı doldurarak verecekleri destekle bize önemli katkı sağlayacaklar ve futbolcularımıza moral vereceklerdir. Güzel bir sonuçla hep birlikte mutlu bir şekilde maçtan ayrılmayı hedefliyoruz" diye konuştu.