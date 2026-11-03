UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Liverpool'u konuk edecek Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı tarihindeki 25'inci resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bugüne kadar İngiliz ekipleriyle oynadığı 24 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, Liverpool karşısında İngiliz takımlarına karşı galibiyet sayısını artırmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 24 KEZ KARŞILAŞTI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla bugüne kadar 24 resmi maç oynadı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 18 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 48 gol gördü.

İngiliz ekipleriyle ilk kez 1968-1969 sezonunda karşılaşan Fenerbahçe, o dönem UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda Manchester City ile eşleşti. Deplasmandaki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, sahasında rakibini 2-1 mağlup ederek tur atladı.

1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda Aston Villa ile eşleşen Fenerbahçe, iki karşılaşmayı da kaybederek elendi. 1979-1980 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Arsenal ile karşılaşan sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-0 mağlup oldu. İstanbul'daki mücadele ise 0-0 sona erdi.

Arsenal eşleşmesinin ardından Fenerbahçe, 16 sezon boyunca İngiliz takımlarıyla karşı karşıya gelmedi.

MANCHESTER UNITED DEPLASMANINDA TARİHİ GALİBİYET

Fenerbahçe, 1996-1997 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşti. Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere'deki rövanşta tarihi bir sonuca imza attı.

Elvir Bolic'in attığı golle Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, İngiliz ekibinin Avrupa kupalarında sahasında sürdürdüğü 40 yıllık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

İki takım, 2004-2005 sezonunda yeniden Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. Deplasmandaki mücadeleyi 6-2 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'de ise Tuncay Şanlı'nın hat-trick yaptığı karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE, CHELSEA KARŞISINDA ÇEYREK FİNALDE ELENDİ

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda teknik direktör Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı elde ederek çeyrek finale yükseldi.

Grup aşamasının ardından İspanyol temsilcisi Sevilla'yı penaltı atışlarıyla eleyen sarı-lacivertliler, çeyrek finalde İngiliz ekibi Chelsea ile eşleşti. İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, deplasmandaki rövanşı 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

2008-2009 sezonunda Arsenal ile yeniden eşleşen sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 mağlup olurken deplasmandan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bir kez daha Arsenal ile karşılaşan Fenerbahçe, iki mücadeleyi de kaybederek organizasyona katılma şansını yitirdi. İlk maçta sahasında 3-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE, LIVERPOOL İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

İngiliz ekipleriyle Avrupa kupalarında birçok kez mücadele eden Fenerbahçe, Liverpool ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler bugüne kadar Manchester City, Aston Villa, Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Chelsea ve Nottingham Forest ile Avrupa kupalarında mücadele etti.

İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI SON MAÇTA 6-0 KAYBETTİ

Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla oynadığı son karşılaşmada Aston Villa'ya konuk oldu. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında İngiliz temsilcisiyle deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Liverpool karşısında alacağı sonuçla İngiliz takımlarına karşı son maçtaki ağır yenilginin ardından yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.