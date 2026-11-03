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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aylık yüzde 1,65, yıllık yüzde 27,41 artış gösterdi.
TÜİK, enflasyona ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre tüketici fiyat endeksi, aylık bazda yüzde 1,65 yükselirken yıllık enflasyon yüzde 27,41 olarak kayıtlara geçti.
Enflasyon verileri, vatandaşların alım gücü ve piyasalardaki fiyat hareketleri açısından yakından takip edilirken, açıklanan rakamlar ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Muhabir: Melisa Sapaz