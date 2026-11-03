İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında şüphelilerin örgütlü bir yapı içerisinde hareket ederek yasa dışı bahis oynattıkları, bahis oynanmasına yer ve imkân sağladıkları ve bu faaliyetlerden elde edilen paraların transferine aracılık ettikleri belirlendi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin suç organizasyonu içerisinde hiyerarşik bir yapılanma oluşturdukları da tespit edildi.

280 bin işlemde 6 milyar 180 milyon liralık hareketlilik

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden gerçekleştirilen incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında dikkat çeken bir para trafiği ortaya çıkarıldı. Buna göre hesaplarda 280 bin ayrı işlem üzerinden toplam 6 milyar 180 milyon liralık para giriş ve çıkışı olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

17 ilde eş zamanlı baskın

Jandarma ekipleri tarafından bugün İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Adana, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Ankara, Aydın, Bartın, Isparta, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 25'i yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 8 cep telefonu, 8 SIM kart, 8 USB bellek ve 1 hard disk ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.