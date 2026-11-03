Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel dolmuş hattı sahibinin araç hasılatının tehdit yoluyla zorla alındığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturmada, birlikte hareket ettiği öne sürülen 5 şüphelinin, farklı tarihlerde 3 kez dolmuş hattı sahibini tehdit ederek araç hasılatını aldığı iddia edildi.

31 Ekim’de şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ç.K., O.T., A.U. ve H.M.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 4 senet, cep telefonları ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 2 Kasım’da Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden A.U. hakkında adli kontrol kararı verilirken, Ç.K., O.T. ve H.M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.