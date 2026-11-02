Ankara, uluslararası basın mensuplarının önemli buluşmalarına ev sahipliği yaparken, Türkiye ile dünya medyası arasındaki mesleki temaslar da farklı platformlarda güçlenmeye devam ediyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; bu kapsamda, İtalya’nın köklü yayın kuruluşlarından Il Sole 24 Ore Gazetesi’nde görev yapan gazeteci Rosalba Reggio, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi programını yerinde takip etmek amacıyla İtalya’dan Türkiye’ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilen ve iki gün boyunca uluslararası gündemin önemli başlıklarının ele alındığı zirve programına katılan Reggio, Türkiye’deki temasları kapsamında gazetemiz SONSÖZ’e de ziyaret ederek gazete çalışanlarıyla bir araya geldi.

SONSÖZ’DE MESLEKİ VE ULUSLARARASI GÜNDEM BULUŞMASI

SONSÖZ Gazetesi’nde gerçekleşen ziyarette, Türkiye ve İtalya başta olmak üzere uluslararası basının gündemi, gazetecilik mesleğinin değişen dinamikleri, ülkeler arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Karakülah, www.sonsoz.com.tr İnternet Haber Sitesi Köşe Yazarı Ali Tepe, Sonsöz Gazetesi Sayfa Sekreterleri Birsen Düzen ve İbrahim Ünal, www.zafergazetesi.org İnternet Haber Sitesi Haber Editörü Meltem Kasap ile Sonsöz Gazetesi Muhabiri Rıza Pehlivan katıldı.

Gazeteci Rosalba Reggio ile gerçekleştirilen sohbette, özellikle Türkiye'nin dış politika yaklaşımı, Avrupa ile ilişkiler, uluslararası siyasi dengeler, ülkelerin birbirleriyle geliştirdiği diplomatik temaslar ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası platformdaki konumu üzerinde duruldu.

Farklı ülkelerde görev yapan gazetecilerin kendi ülkelerindeki gelişmeleri ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması, buluşmaya ayrı bir boyut kazandırdı. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gündeminin yanı sıra uluslararası ilişkilerde yaşanan değişimlerin de ele alındığı görüşmede, gazeteciliğin ülkeler ve toplumlar arasında iletişim kurulmasındaki rolü değerlendirildi.

GAZETECİLİKTE ULUSLARARASI İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Mesleki deneyimlerin paylaşıldığı buluşmada, uluslararası haber takibinin önemi, farklı ülkelerdeki medya kuruluşlarının çalışma anlayışları ve gazetecilerin küresel gelişmeleri kamuoyuna aktarmadaki sorumlulukları da sohbetin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Günümüzde siyasi, ekonomik ve diplomatik gelişmelerin yalnızca ulusal sınırlar içerisinde değerlendirilmesinin yeterli olmadığına dikkat çeken buluşma, farklı ülkelerden gazetecilerin doğrudan iletişim kurmasının ve karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi gibi uluslararası katılımlı organizasyonların, Türkiye'nin dış dünyadaki görünürlüğü ve uluslararası medya tarafından yakından takip edilmesi açısından taşıdığı önem de değerlendirildi. İtalya'dan Ankara'ya gelerek zirveyi yerinde izleyen Rosalba Reggio'nun gazetemiz SONSÖZ’e gerçekleştirdiği ziyaret, farklı ülkelerin medya temsilcilerini bir araya getiren anlamlı bir mesleki buluşma olarak dikkat çekti.

VERİMLİ SOHBETİN ARDINDAN HATIRA FOTOĞRAFI

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, gündeme ilişkin karşılıklı değerlendirmelerin ve mesleki paylaşımların ardından sona erdi. Sonsöz Gazetesi çalışanları ile İtalyan gazeteci Rosalba Reggio, buluşmanın anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Sonsöz Gazetesi'ndeki bu buluşma, gazetecilik mesleğinin evrensel değerleri çerçevesinde farklı ülkelerden medya temsilcileri arasında kurulan iletişimin ve dayanışmanın güzel bir örneği oldu.

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