Türk Kızılay, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki yerleşkesinde kurduğu 'Kızılay Sokağı'nı ziyaretçilere açtı. Açılışa katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, kurumun gönüllülük çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve 2026 yılı hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanında Kızılay Sokakları kurulduğunu belirten Yılmaz, geçen yıl etkinliklerde yaklaşık 750 bin kişiyle bir araya geldiklerini söyledi. Etimesgut'taki Kızılay Sokağı'nda ise geçen yıl 35 bin öğrenciyi ağırladıklarını ifade eden Yılmaz, bu yıl da yoğun katılım beklediklerini dile getirdi.

21 BİN OKULDA KIZILAY KULÜBÜ

Kızılay'ın gönüllü sayısında önemli bir noktaya ulaştığını belirten Yılmaz, şu anda 520 bin gönüllülerinin bulunduğunu açıkladı. Gönüllülüğün Kızılay'ın en büyük gücü olduğunu vurgulayan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında 21 bin okulda Kızılay kulüplerinin kurulduğunu kaydetti.

Kızılay Haftası etkinlikleriyle çocuklara iyilik ve dayanışma bilincini aşılamayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, geçen yıl 750 bin çocuğa ulaştıklarını, bu yıl ise 1 milyon çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

AKRAN NEZAKETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Okullarda akran nezaketinin önemine de değinen Yılmaz, öğrencilerin birbirlerine karşı anlayışlı ve saygılı davranmalarının önem taşıdığını ifade etti. Bu kapsamda 21 bin okulda faaliyet gösteren Kızılay kulüplerinde yıl boyunca akran nezaketi konusunun işleneceğini belirtti.

2026 HEDEFİ 10 MİLYON KİŞİ

Kızılay'ın toplum eğitimleriyle afetlere hazırlık, güvenli yaşam ve ilk yardım konularında farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyleyen Yılmaz, geçen yıl 7 milyon 200 bin kişiye ulaştıklarını açıkladı.

2026 yılı için 10 milyon kişiye ulaşma hedefi koyduklarını belirten Yılmaz, bu hedefin 8 milyonluk bölümüne şimdiden ulaştıklarını ifade etti.

Konuşmasının ardından Kızılay Sokağı'ndaki stantları gezen Fatma Meriç Yılmaz, öğrencilerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.