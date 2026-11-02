Belçika'da bütçe müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanması siyasi krize yol açtı. Başbakan Bart De Wever, yaşanan gelişmelerin ardından Kral Philippe'e istifasını sundu.

Belçika Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kral Philippe'in Başbakan De Wever'ı Kraliyet Sarayı'nda kabul ettiği bildirildi. Görüşmede De Wever'ın, bütçe müzakerelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle istifasını krala ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Kral Philippe'in istifaya ilişkin kararını şimdilik askıya aldığı kaydedildi. Kral'ın yarından itibaren ülkedeki çoğunluk partilerinin liderleriyle görüşmeler gerçekleştireceği duyuruldu.

Kral Philippe'in yapacağı görüşmelerin ardından istifaya ilişkin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.