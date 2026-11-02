Gölbaşı Belediyesi, sivrisinek ve haşere popülasyonunu kontrol altında tutmak ve gelecek yıl yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla kışlak dönemi ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalarda dere yatakları, rögarlar, kanallar, sazlık alanlar ve su birikintileri mercek altına alındı. Tüm mahallelerde düzenli saha taramaları gerçekleştiren ekipler, haşerelerin üreme alanı oluşturabilecek noktalarda ilaçlama yapıyor.

Çalışmaların çevreye ve doğal yaşama duyarlı yöntemlerle sürdürüldüğü belirtildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, haşereyle mücadelenin yalnızca yaz aylarında değil, yılın 12 ayı boyunca devam ettiğini ifade etti. Kışlak döneminin bu mücadelede önemli bir aşama olduğuna dikkat çeken Odabaşı, yürütülen çalışmalarla hem halk sağlığını korumayı hem de gelecek yaz oluşabilecek haşere yoğunluğunu önlemeyi hedeflediklerini kaydetti.