Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın paylaştığı tebligata göre, İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar kapsamında, Fenerbahçe’nin iç saha maçlarında stadyum çevresindeki işletmelerde alkollü içki satışı yapılmasına izin verilmeyecek.

Karara göre, alkol satışının yanı sıra işletmelerin önünde bulunan masa ve sandalyelerde alkol tüketimi de yasak kapsamında olacak.

Maç günlerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından bölgede denetimler gerçekleştirilecek. Alınan kararla, stadyum çevresindeki işletmelerde alkol satışı ve tüketiminin karşılaşma süresince önüne geçilmesi hedefleniyor.