Galatasaray'da yönetim kadrosunda dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Metin Öztürk, 1 Kasım 2026 itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve kulübe bağlı şirketlerde yürüttüğü yönetim kurulu görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifanın gerekçesini açıkladı

Metin Öztürk, istifa kararının 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yaşanan olayların ardından geldiğini belirtti. Öztürk, toplantıda fiziki saldırıya maruz kaldığını ve hayatını kaybeden annesine yönelik hakaret edildiğini öne sürdü.

Yaşananları kabul edilemez bulduğunu ifade eden Öztürk, kulüp yönetimindeki görevlerini bırakma kararı aldığını bildirdi.

Galatasaray yönetiminde yeni dönem

23 Mayıs 2026'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulun ardından Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimde İkinci Başkan olarak görev alan Metin Öztürk'ün istifasıyla birlikte gözler kulüp yönetimine çevrildi.

Öztürk'ün ayrılığının ardından boşalan görevler için nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.