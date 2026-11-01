Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) KKTC ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik girişimlerine tepki gösterdi. Üstel, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarından ve Türkiye ile yürütülen stratejik projelerden taviz verilmeyeceğini belirterek, Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin tamamlanacağını vurguladı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, GKRY'nin Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde yürüttüğü diplomatik faaliyetleri ve gönderdiği mektupları yakından takip ettiklerini bildirdi.

Rum yönetiminin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini yok sayarak tek taraflı adımlar atmasının Ada'daki huzuru olumsuz etkilediğini belirten Üstel, BM'ye gönderilen mektupta 'Akdeniz Araştırma 1' gemisinin faaliyetlerinin şikayet edilmesine tepki gösterdi. Üstel, söz konusu çalışmaların Rum yönetiminin iznine tabi olduğu yönündeki iddiaların gerçeklerden uzak olduğunu ifade etti.

'Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz izne tabi değil'

KKTC ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hakları kapsamında araştırma ve inceleme faaliyetlerini herhangi bir tarafın iznine bağlı olmadan yürüttüğünü belirten Üstel, bu çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Rum yönetiminin uluslararası platformlara şikayet mektupları göndermek yerine Kıbrıs Türk tarafının iş birliği çağrılarına karşılık vermesi gerektiğini vurgulayan Üstel, Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve statüsünü yok sayan adımların meşruiyetinin bulunmadığını savundu.

Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı Projesi tamamlanacak

Üstel, GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'un Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne yönelik rahatsızlığının da aynı yaklaşımın bir yansıması olduğunu belirtti. Rum yönetiminin KKTC'nin kendi kararlarını almasına ve projelerini hayata geçirmesine müdahale edemeyeceğini ifade eden Üstel, doğal gaz boru hattı projesinin tüm hızıyla sürdüğünü ve tamamlanacağını bildirdi.

Projenin Kıbrıs Türk halkının enerji ihtiyacına katkı sağlayacağını kaydeden Üstel, 'Asrın Projesi' kapsamında Ada'ya ulaştırılan sudan sonra doğal gazın da Kıbrıs Türk halkına ulaşacağını belirtti. Üstel, söz konusu hattın yalnızca bir enerji projesi olmadığını, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağın da somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Üstel'den Kıbrıs'ta iş birliği çağrısı

Rum yönetiminin Kıbrıs Türk halkının refahına katkı sağlayan projeleri şikayet etmek yerine iş birliği yollarını araması gerektiğini belirten Üstel, su ve doğal gaz konusunda Rum tarafına kapılarının açık olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Rum halkına da seslenen Üstel, liderliğin uzlaşmaz politikalarına karşı çıkılması çağrısında bulundu. Ada'da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin barış içinde yaşamasının her iki tarafın da yararına olduğunu belirten Üstel, bu gerçekliğin kabul edilmesinin Kıbrıs'ta kalıcı barış ve istikrar için ön koşul olduğunu dile getirdi.