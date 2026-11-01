Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve okullara daha fazla kaynak ayrılması talebiyle başlattığı eylemler sürüyor. Öğrenci sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı taahhütleri yetersiz bularak 3 ve 5 Kasım tarihlerinde yeniden okul kuşatma eylemleri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, öğrenci sendikaları hükümetin liselilerin taleplerini karşılamaya yönelik açıkladığı adımların yetersiz olduğunu savunarak eylemlerin yeniden başlatılmasını istedi.

Eylemlere destek veren muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Tribune Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin liselilerin talepleri karşısında verdiği taahhütlerin “devede kulak” kaldığını söyledi. Panot, hükümetin liseler ve yükseköğretim kurumları için talep edilen 10 milyar avroluk ek bütçenin çok gerisinde kaldığını ifade etti.

Sendikalardan hükümete çağrı

Ülkenin önde gelen eğitim sendikalarından SNES-FSU'nun Genel Sekreteri Sophie Venetitay ise BFMTV'ye yaptığı açıklamada, eylemlerin nasıl ilerleyeceğinin hükümetin atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti. Venetitay, “Top artık hükümetin sahasında” dedi.

Hükümetin eğitim alanındaki taahhütleri

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, liselerde sınıf mevcutlarının azaltılacağını açıklamıştı. Geffray, bu kapsamda 920 sözleşmeli öğretmenin sözleşme sürecinin tamamlanacağını ve 500'den fazla ek kontenjan açılacağını bildirmişti.

Yükseköğretim kurumlarına başvuruların yapıldığı Parcoursup platformunun 2028 yılına kadar değiştirileceğini de taahhüt eden Geffray, okulların iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi için yeni bir finansman planı açıklamıştı. Buna göre yaz aylarında aşırı sıcak, kış aylarında ise aşırı soğuk olan okulların klima ve ısıtma sistemleriyle donatılması amacıyla 2030 yılına kadar düşük faizli 4 milyar avro kredi sağlanacak.

Eylemler 17 Eylül'den bu yana sürüyor

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullara daha fazla kaynak ayrılması ve öğretmen sayısının artırılması talepleriyle eylemler düzenliyor. Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği gösteriler kapsamında yaklaşık 8 bin kişinin gözaltına alındığı bildirildi.