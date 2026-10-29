'Gaza Resignees' (Gazze nedeniyle istifa edenler) adlı grup, 2028'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin ortak açıklama yayımladı.
Açıklamada, söz konusu eski yetkililerin ABD hükümetinin 'İsrail'in Gazze'deki eylemlerine verdiği yasa dışı ve koşulsuz destek' nedeniyle görevlerinden istifa ettiği belirtildi.
Açıklamada, 'Gazze politikasının mimarları olan üst düzey (Joe) Biden yönetimi yetkilileri, soykırımı mümkün kılmadaki rollerini aktif olarak aklıyorlar.' denildi.
Bu kişilerin, İsrail'e ABD silahlarını sağlayarak ABD hukukunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiklerine işaret edilen açıklamada, 'ABD'nin İsrail'in soykırımına maddi desteğini kolaylaştıran üst düzey yetkililerin, gelecekteki hiçbir yönetimde nüfuz sahibi görevlerde yerleri yoktur.' değerlendirmesi yapıldı.
Açıklamada, başkanlık seçimlerinde aday olacak kişilere 'Gazze'deki soykırımdan sorumlu yetkilileri işe almama sözü vermeleri' çağrısı yapıldı.
Açıklamanın imzacıları arasında ABD Dışişleri Bakanlığından istifa eden Josh Paul ve Annelle Sheline'in yanı sıra çeşitli görevlerde bulunmuş 12 eski yetkili bulundu.