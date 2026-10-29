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Açıklamanın imzacıları arasında ABD Dışişleri Bakanlığından istifa eden Josh Paul ve Annelle Sheline'in yanı sıra çeşitli görevlerde bulunmuş 12 eski yetkili bulundu.

Bu kişilerin, İsrail'e ABD silahlarını sağlayarak ABD hukukunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiklerine işaret edilen açıklamada, 'ABD'nin İsrail'in soykırımına maddi desteğini kolaylaştıran üst düzey yetkililerin, gelecekteki hiçbir yönetimde nüfuz sahibi görevlerde yerleri yoktur.' değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, 'Gazze politikasının mimarları olan üst düzey (Joe) Biden yönetimi yetkilileri, soykırımı mümkün kılmadaki rollerini aktif olarak aklıyorlar.' denildi.

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Açıklamada, söz konusu eski yetkililerin ABD hükümetinin 'İsrail'in Gazze'deki eylemlerine verdiği yasa dışı ve koşulsuz destek' nedeniyle görevlerinden istifa ettiği belirtildi.

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