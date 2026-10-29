İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki evinden 26 Ekim'de saat 15.00 sıralarında çıkan Emrah Gedik'ten ailesi bir daha haber alamadı. Ailenin isteği üzerine harekete geçen 15 kişilik İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ekibi, çevre yolundaki dere boyunca Ankara yoluna kadar arama gerçekleştirdi. Dere yatağının içi ve çevresini titizlikle tarayan ekipler, çalışmalarda kayıp şahsa ait herhangi bir iz bulamadı.

Arama farklı noktalarda devam ediyor

Emrah Gedik'i bulmak için arama çalışmalarının, görülebileceği değerlendirilen farklı noktalarda sürdüğü bildirildi. Yetkililer, Gedik'i gören veya nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların emniyet birimlerine bilgi vermesini talep etti.