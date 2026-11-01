Balkanlar'ın turizm merkezlerinden Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında değişikliğe gitti. Daha önce 30 güne kadar vizesiz seyahat edilebilen ülkeye girişlerde, bugün itibarıyla bordo pasaport sahiplerinden vize istenmeye başlandı.

Karadağ hükümetinin aldığı karar, Avrupa Birliği'nin (AB) vize politikalarına uyum süreci kapsamında yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Çin, Belarus ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsıyor.

2025 yılındaki olayın ardından vize krizi yaşanmıştı

Karadağ'da Ekim 2025'te yaşanan bıçaklı saldırı olayının ardından Türk vatandaşlarına yönelik vize tartışmaları gündeme gelmişti. Olay sonrasında Karadağ hükümeti, 27 Ekim 2025 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan vize muafiyetini geçici olarak askıya alma kararı vermişti.

Ancak Aralık 2025'te bu karar kaldırılmış, Türk vatandaşlarının vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne indirilmişti.

1 Kasım 2026'da başlayan yeni vize zorunluluğunun resmi gerekçesi ise 2025 yılındaki saldırı değil, Karadağ'ın Avrupa Birliği vize politikasıyla uyum süreci olarak açıklandı.

Kimler Karadağ'a vizesiz gidebilecek?

Yeni düzenlemeyle birlikte bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Karadağ'a seyahat etmeden önce vize alması gerekiyor. Ancak bazı istisnalar bulunuyor.

Geçerli ve gerekli koşulları sağlayan Schengen, ABD, İngiltere, Kanada ve belirli diğer ülke vizelerine veya oturum izinlerine sahip kişiler, ayrıca Karadağ vizesi almadan ülkeye giriş yapabilecek. Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu sahiplerinin vize muafiyeti de devam ediyor.

Karadağ vizesi nereden alınacak?

Karadağ'a gitmek isteyen Türk vatandaşları, vize başvurularını Ankara ve İstanbul'daki VFS başvuru merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

Özellikle Budva, Kotor ve başkent Podgoritsa'ya seyahat planlayan vatandaşların, uçak bileti ve konaklama işlemlerinden önce güncel vize koşullarını kontrol etmeleri önem taşıyor.