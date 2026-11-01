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Kaçan saldırganların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. S,T., kaldırımda yürürken, motosikletle gelen 2 kişi, yanına yaklaşıp tabanca ile ateş açtı. S.T. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar motosikletle kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemede bulundu.

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