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Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş da görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevden alma

Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine atandı. Atama kararına göre Ersin Başar Ekmekçi SPK Başkan Vekilliğine, Yasemin Girici ise Kurul üyeliğine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 1 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yönetiminde değişikliğe gidildi. SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atanırken, kurulda başkan vekilliği ve üyelik görevlerine de yeni isimler getirildi.

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