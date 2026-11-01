Örnek No:55*

T.C.

AKYURT

İCRA DAİRESİ

2026/740 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/740 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : HİSSELİ TARLA SATIŞIDIR.....Akyurt İlçesi, Samut Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2830 ada 3 numaralı parsel Tapu Müdürlüğünün tapu kayıtlarının incelenmesinden 45.183,43 m² yüzölçümlü Tarla vasfında kayıtlıdır. 17 / 64 hissesi Ah*****t Faik kızı F*** CA****K adına kayıtlıdır. 17 / 64 hissesine düşen ise 2.400.369,72 TL'dir. İhaleye katılım sağlayıp ihale kazanılamaması halinde teminat bedelleri en geç 2 iş günü içinde iade edilecektir. Satışa İlgili İcra Müdürü Saltuk Buğra KILIÇ - Detaylı bilgi için uyap e satış ekranında bulunan satış ilanı ekinde mevcut bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Samut Mahallesi 2830 Ada 3 Parsel Akyurt / ANKARA

Yüzölçümü : 45.183,43 m2- Hisse satışı

Arsa Payı : 17/64 - Hisse oranı

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.400.369,72 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.