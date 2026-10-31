Antalya'da bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni öncesinde kırmızı halı heyecanı yaşandı. Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan organizasyona katılan sanatçılar, oyuncular ve yönetmenler şıklıklarıyla dikkat çekti. Ünlü isimler, ödül töreni öncesinde kırmızı halıda gazetecilere poz vererek geceye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN PORTAKAL'IN 63'ÜNCÜ YILINDA KIRMIZI HALI HEYECANI

Bu yıl 'Daima' sloganıyla gerçekleştirilen 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Antalya'daki Cam Piramit'te düzenlendi.

Ödül gecesine katılmak üzere alana gelen sanatçılar, yönetmenler, oyuncular ve davetliler kırmızı halıdan geçerek tören alanına giriş yaptı. Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşanırken, ünlü isimler hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.

DERVİŞ ZAİM VE MERYEM UZERLİ'DEN JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Derviş Zaim, jüri üyelerinin uyumlu bir çalışma süreci geçirdiğini belirterek, filmlerin değerlendirilmesinde güzel bir dağılım ortaya çıktığını söyledi.

Jüri üyelerinden oyuncu Meryem Uzerli ise bir hafta boyunca filmler izlediklerini ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sürecin kendisi için oldukça keyifli geçtiğini belirten Uzerli, Türkiye'nin en köklü film festivalinde yer almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

ÜNLÜ OYUNCULARDAN ALTIN PORTAKAL MESAJLARI

Kırmızı halıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu Cansel Elçin, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin uluslararası ölçekte önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, festivalin uzun yıllar nitelikli filmlerle devam etmesini diledi.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat da bir hafta boyunca birbirinden güzel filmler izlediklerini belirterek, günün sonunda kazananın sinema olduğunu söyledi.

Öykü Karayel, festival boyunca bütün filmleri izlemeye çalıştıklarını aktarırken, sinemacıların emeklerinin ödülle ölçülemeyeceğini ancak ödüllerin somut bir karşılık olarak mutluluk verdiğini ifade etti.

Mehmet Günsür ise bağımsız sinemaya gönül veren bir ekibin parçası olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

MERT FIRAT'TAN ANTALYA SEYİRCİSİNE ÖVGÜ

Oyuncu Mert Fırat, Antalya seyircisinin her geçen yıl daha önemli hale geldiğini belirterek, izleyicilerin filmleri anlayıp yaptıkları yorumlarla kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

'Çakallarla Dans' filminin yönetmeni Murat Şeker, ekibiyle birlikte festivalin 63'üncü yılına konuk olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Oyuncu Şevket Çoruh da gecede birbirinden güzel filmlerin yarıştığını belirterek sinemaya katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Oyuncu Demet Özdemir ise Antalya'da bulunmaktan ve Altın Portakal Film Festivali'nde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

BÜŞRA ÖZDEMİR: ANTALYA SİNEMAYA VE SANATA DOYDU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, festivalin 63'üncü yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, organizasyonun bir hafta boyunca kenti sinema ve sanatla buluşturduğunu söyledi.

Antalyalıların festivale büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Özdemir, biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükenmesinin ve izleyicilerin filmlere yönelik ilgisinin festival coşkusunu artırdığını ifade etti.

Özdemir, jüri değerlendirmelerinin ardından Altın Portakal ödüllerinin sahiplerini bulacağını belirterek, geçmişten devraldıkları kültürel mirası geleceğe taşımaya devam edeceklerini kaydetti.