Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İstanbul'daki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne gitti. Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye temasları kapsamında İstanbul'da ziyaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelen Zelenskiy, görüşmenin ardından Balat'ta bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

PATRİK BARTHOLOMEOS İLE BİR SAAT GÖRÜŞTÜ

Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Zelenskiy ve Patrik Bartholomeos, kameraların karşısına geçerek basın mensuplarına görüntü verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, ziyaretinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında patrikhaneden ayrıldı.