Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında düzenlenen 2026 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, TÜSEB Hizmet ve TÜSEB Teşvik Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, 28 şehir hastanesinin hizmete açıldığını, 11'inin inşaatının, 11'inin ise proje çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yerli sağlık teknolojilerine ilişkin hedeflerini de paylaşan Memişoğlu, yerli solunum cihazlarının 45, otomatik şok cihazlarının ise 16 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi. Memişoğlu, "İki yılın sonunda her parçası yerli olacak ultrason cihazlarımızı bu topraklarda üreteceğiz" dedi.

Türkiye'nin kendi cihazını, ilacını ve aşısını geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Memişoğlu, Aziz Sancar'ın geliştirdiği ve beyin tümörü tedavisinde umut vadeden ilacın klinik araştırmalarını Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

Sağlıklı yaşamın önemine de değinen Memişoğlu, obezite, hareketsizlik ve tütün kullanımıyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, sağlık hizmetlerinde hastalıkları tedavi etmenin yanı sıra sağlığı korumayı da öncelik olarak gördüklerini kaydetti.