Sosyal medya kullanımında çocukların korunmasını amaçlayan yeni düzenleme hayata geçti. 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girerken sosyal medya platformlarına yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi konusunda yeni yükümlülükler getirdi.

Düzenlemeyle birlikte sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu yaş grubundaki kullanıcıların yeni hesap açma talepleri reddedilecek. Mevcut hesaplar için ise yaş doğrulama süreci uygulanacak.

MEVCUT HESAPLAR İÇİN SON TARİH 31 MART 2027

Halihazırda sosyal medya hesabı bulunan kullanıcıların yaş doğrulama işlemlerini tamamlaması için 31 Mart 2027’ye kadar süre tanındı. Yapılacak kontrollerde 15 yaşını doldurmadığı belirlenen kullanıcıların hesapları kapatılacak.

Yaş doğrulaması, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak dijital belirteç aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu sistemde sosyal medya platformlarıyla kişilerin kimlik bilgileri paylaşılmayacak; yalnızca kullanıcının belirlenen yaş sınırlarını karşılayıp karşılamadığı bilgisi iletilecek.

15-18 YAŞ GRUBUNA ÖZEL KISITLAMALAR

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına ulaşmamış kullanıcılar sosyal medya kullanmaya devam edebilecek. Ancak bu yaş grubuna yönelik hesaplarda bazı özellikler sınırlandırılacak.

Yeni düzenlemeye göre çocuk hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Bu hesaplarda canlı yayın yapılamayacak ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilemeyecek. Ayrıca çocukların platformda geçirdiği süreyi artıran sonsuz kaydırma gibi tasarımlara da kısıtlama getirilecek.

Çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listeleri diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecek. Mesajlaşma konusunda da sınırlamalar uygulanacak.

EBEVEYNLERE DENETİM İMKANI

Düzenleme kapsamında sosyal medya platformları, ebeveynlere çocuklarının dijital kullanımını takip edebilecekleri araçlar sunacak. Aileler bu araçlarla çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, ekran sürelerini sınırlandırabilecek ve uygulama içi ücretli işlemleri denetleyebilecek.

Yeni uygulamayla birlikte sosyal medya platformlarında çocukların yaşlarının doğrulanması ve yaş gruplarına uygun hizmet sunulması zorunlu hale geldi.